El jutjat 13 cita 4 empresaris per la publicitat de l'1-O

El jutge de Barcelona que investiga els preparatius de l'1-O ha citat a declarar com a investigats quatre empresaris relacionats amb la fabricació i distribució de la publicitat per al referèndum. Es tracta de José Oriol González Martínez, Sergi Bellido Andújar, Sergi Aymerich Román i Ricard Martí Ramon. Tots quatre han estat citats per al pròxim 7 de març, segons va informar ahir el TSJC, en el marc de la causa que instrueix el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona pels fets relacionats amb l'1-O. Els investigats són directius d'impremtes o empreses de distribució.

En l'escorcoll que la Guàrdia Civil va dur a terme el 16 de setembre a l'empresa Buzoneo Directo, va trobar 1,3 milions de díptics i fullets de diversa grandària cridant al vot per la independència. En concret, es van localitzar uns 700.000 fullets informatius per al seu repartiment promovent el sí, 130.000 cartells més més petits també en suport del referèndum i uns 370.000 díptics amb el logotip de la Generalitat de Catalunya.