Es reactiven les valoracions de les famílies que volen adoptar

L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) torna a fer les valoracions a les famílies que volen adoptar a Catalunya. És un tràmit que estava aturat des del 2011, quan el nombre de famílies sol·licitants era molt més gran que el de nens assignats l'any anterior, i la llista d'espera era de 900 parelles. Des d'aleshores, les assignacions han estat sempre a famílies que havien iniciat el procés abans del 2011. Així, i sumant les baixes voluntàries que s'hagin pogut donar durant aquest període, aquest 2018, la llista d'espera és de 70 famílies. Per això, des de l'ICAA s'ha considerat tornar a fer les valoracions per poder ''augmentar el gruix'' de famílies idònies i donar resposta als infants susceptibles a ser adoptats a Catalunya.

Així doncs, aquestes famílies que també ronden el miler, entraran a la primera fase del procés. En declaracions a l'ACN, la directora de l'ICAA, Agnès Russiñol, ha explicat que és una ''bona notícia'' per aquestes famílies sol·licitants que començaran el procés de formació i valoració necessari per tirar endavant l'adopció. En aquest procés, l'ICAA valora també si la família, després de molts anys, encara estan interessats en adoptar. En aquest sentit, des que va reactivar aquest tràmit, s'han iniciat les valoracions a les famílies que van iniciar el tràmit el 2011, el 2012 i el 2013, i ja s'estan començant a valorar les famílies que van fer la sol·licitud el 2014.

Si el procés culmina positivament i les famílies es consideren idònies, se sumaran a la llista actual de 70 famílies que esperen assignació d'infant. Per això, tot el procés encara es pot allargar uns anys més, i aquesta reactivació de les valoracions no implica que les adopcions puguin ser immediates. De fet, els darrers exercicis, s'han adoptat al voltant dels 60 nens cada any. Engreixar aquesta llista d'espera de les famílies és necessària per poder donar resposta a tots els nens en funció de les seves característiques.

La suspensió transitòria –que no va afectar en cap cas les adopcions d'infants amb necessitats educatives especials-, és una mesura que es va prendre perquè la normativa fixa que el nombre de famílies en espera no pot triplicar la dels infants assignats l'any anterior, una situació que s'ha regularitzat aquests darrers anys, després de 8 exercicis sense ampliar la llista de famílies idònies.

Russiñol ha explicat que no s'ha aixecat aquesta suspensió per no tornar a viure la mateixa situació, en un moment en què el nombre d'infants en adopció a Catalunya s'ha anat reduint gràcies a les mesures de prevenció que es prenen amb les famílies d'origen. Russiñol recorda que en el procés d'adopció, l'infant és el centre i es vetlla per la seva protecció i els seus drets.

