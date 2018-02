El Tribunal Europeu condemna Espanya a pagar 50.000 euros a dos etarres per tracte «inhumà i degradant»

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)) va condemnar ahir l'Estat espanyol per «tracte inhumà i degradant» a dos etarres detinguts per l'atemptat a la T-4 de l'aeroport de Madrid.

El tribunal d'Estrasburg va considerar, a més, que la justícia espanyola no va investigar com cal les denúncies per abusos i que el Tribunal Suprem «es va limitar a descartar la versió» dels dos detinguts sense investigar «si el recurs a la força física dels agents de la Guàrdia Civil durant la detenció dels denunciats havia estat estrictament necessari i proporcional» ni si les «lesions més greus» d'un d'ells «podien ser imputables als agents responsables». El TEDH condemna per això Espanya a pagar dues indemnitzacions de 30.000 euros i 20.000 euros als dos etarres per danys morals. Tres dels set jutges del tribunal, però, van publicar un vot particular a banda, en què consideren que la condemna no només hauria de ser per «tracte inhumà i degradant» sinó directament per tortura, i consideren les indemnitzacions proposades «insuficients».

En la seva sentència, en què per unanimitat tots els jutges consideren que Espanya va vulnerar l'article 3 de la Convenció dels Drets Humans que prohibeix la tortura, el tracte inhumà o degradant i el càstig, els magistrats recorden que aquest és un «dels valors fonamentals de les societats democràtiques» i un «dret absolut i inalienable» que «no preveu restriccions».

El tribunal també constata que ni les autoritats nacionals ni el Govern espanyol han presentat «arguments convincents o creïbles» per «justificar» les lesions dels detinguts i, per això, en considera l'Estat «responsable». Els jutges d'Estrasburg també van explicar que el Suprem «va posar en dubte la versió» dels dos etarres assegurant que ETA ordenava als seus membres «fer denúncies falses de tortures contra les forces de seguretat de l'Estat» i va desestimar els informes dels equips mèdics forenses bascos que havien demostrat les lesions dels detinguts.