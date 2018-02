Vidal admet en la seva declaració haver dit coses poc reals en les xerrades d'ERC i l'ANC

El jutge suspès Santi Vidal va assegurar ahir a la tarda al magistrat d'instrucció de Barcelona que investiga els preparatius de l'1-O que el que va dir en algunes xerrades públiques organitzades per ERC i l'ANC no eren coses «reals», com quan va dir que la Generalitat tenia les dades fiscals de tots els catalans de manera irregular, una afirmació que el va obligar a dimitir com a senador.

Abans de començar a declarar, l'advocada de Vidal va preguntar al jutge si se li atribuïen alguns fets o delictes més a banda dels que sortien a la querella inicial de Vox, que incloïen la rebel·lió, sedició, malversació, desobediència i revelació de secrets, entre d'altres. El magistrat instructor va dir que la causa es basava en la querella però que la investigació abastava més fets. L'exsenador només va respondre la seva advocada.

Segons fonts jurídiques, va explicar al jutge que en les xerrades polítiques que feia, com la de novembre del 2016 que va provocar la querella, eren «xerrades polítiques» a les quals acudia en qualitat de senador d'ERC i davant de membres i simpatitzants del partit, de l'ANC o Òmnium. Allà, i en el context de debat sobre les estructures d'estat i els passos a seguir per convertir Catalunya en una república independent, Vidal va admetre que havia parlat de «futuribles, de coses que no eren reals» en aquell moment sinó que ho haurien de ser en el futur estat, que no corresponien a la realitat.

Per la seva banda, Carles Viver Pi-Sunyer, també citat ahir a declarar, va dir al jutge que havia assessorat diversos departaments de la Generalitat per construir estructures d'estat, però sempre els hauria advertit que no podien executar res ni publicar-ho al DOGC, perquè el TC ho havia prohibit. Viver Pi-Sunyer va respondre les preguntes de totes les parts excepte de Vox, acusació popular.