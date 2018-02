Barcelona insta a traslladar els presos sobiranistes a Catalunya

La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona va acordar ahir una declaració institucional que demana traslladar a presons catalanes els presos sobiranistes, perquè l'allunyament penitenciari «suposa un càstig social que vulnera drets reconeguts en el Dret Internacional i atempta contra els Drets Humans».

La declaració va ser signada pel govern de BComú i pel grup Demòcrata, ERC, la CUP i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy (Demòcrates). El PSC no s'hi va adherir. El tinent d'alcalde Jaume Asens va fer ressaltar que l'Ajuntament, «davant el buit institucional provocat per l'aplicació de l'article 155», treballa per fer tots els passos necessaris per revertir aquesta situació, també amb aquesta declaració institucional, que va lamentar que no signés el grup municipal del PSC: «Ens sembla de poca sensibilitat humanitària i de baixesa moral» que no hagin signat, va dir Asens.

L'Ajuntament treballa ara amb entitats defensores dels drets humans i actors del teixit associatiu i jurídic en la recepció dels familiars d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart en un acte que tindrà lloc la setmana vinent i que estarà presidit per l'alcaldessa, Ada Colau, i per Asens, i que pretendrà ser un acte d'acompanyament a les famílies i un espai de diàleg.

Asens també va defensar ahir que traslladar els presos a presons catalanes és una «qüestió mínima de decència, de drets humans i humanitària», i va dir que no està justificat que siguin lluny de les seves famílies, un fet que «les aboca a una situació absolutament dura d'assumir», va afirmar.