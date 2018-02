Boya diu a Llarena que la declaració d'independència no va ser «simbòlica»

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya va afirmar ahir davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que la declaració d'independència del 27 d'octubre no va ser «simbòlica» ni «cosmètica», sinó que ella va votar com a parlamentària convençuda de la seva «efectivitat real».

Durant la seva declaració –en què va contestar les preguntes del jutge i de la seva defensa, però no les de la Fiscalia i l'acusació particular de VOX– Boya va afirmar que «l'única conspiració» que hi va haver va ser per a un moviment «no violent», fet que «desmunta absolutament» les imputacions que s'han fet amb «dret d'autor i d'excepció» sobre els líders independentistes. Per contra, va acusar la policia espanyola d'exercir la violència sobre els ciutadans catalans. Boya va insistir que la Constitució «no ha de ser un mur» i es va refermar en el compromís polític de la CUP, alhora que es va mostrar convençuda que les pròximes declaracions d'imputats s'haurien «d'assemblar» a la seva, en referència al deure de cenyir-se al programa electoral.

La cupaire va quedar en llibertat sense mesures cautelars, tot i que continua investigada en la causa que Llarena segueix contra el procés. En declaracions a la premsa, Boya va afirmar que les proves del procés «no s'aguanten per enlloc» i va lamentar que hi hagi «quatre persones segrestades per l'Estat espanyol». L'exdiputada de la CUP va assenyalar que durant la seva declaració havia recordat al jutge que «el 80% dels catalans volien fer un referèndum que vam guanyar» i que la declaració d'independència va ser «truncada per un cop d'estat».



Contra la violència policial

Boya també va denunciar davant el jutge els episodis de violència de la policia espanyola contra els ciutadans catalans, com els de Calella, on van sortir «amb les porres extensibles a donar caça als independentistes», o en altres on, des dels hotels, «els policies pixaven sobre les àvies i els joves que demanaven votar». «La violència la van practicar ells, va ser inacceptable, i no hi ha hagut cap investigació sobre això mentre a nosaltres se'ns porta al Suprem», va dir.

La de Boya és la primera declaració de la nova fornada de representants dels partits independentistes que el jutge Llarena ha citat com a investigats. El dia 19 serà el torn de la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el 20 el de l'expresident Artur Mas i l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloveras, i el 21 el de la també exdiputada de la CUP Anna Gabriel.