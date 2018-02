La Comissió de Mercats multa quatre bancs amb 91 milions

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va multar ahir Santander, Sabadell, BBVA i CaixaBank amb un total de 91 milions d'euros per oferir derivats de tipus d'interès en condicions diferents de les pactades amb els clients, en les quals s'especificava que es contractarien «en condicions de mercat».

Segons detalla la CNMC, aquests derivats eren utilitzats com a instruments de cobertura del risc de tipus d'interès associat a crèdits sindicats per al finançament de projectes. Les entitats es posaven d'acord abans de realitzar l'oferta al client per fixar unes condicions allunyades de les quals s'havien compromès a proporcionar, donant la imatge que cadascuna estava consultant les condicions de mercat.

La investigació parteix de la denúncia d'una empresa dedicada a la promoció, construcció i explotació de parcs d'infraestructures eòliques, el nom de la qual no detalla la CNMC.Sí que explica és que durant la investigació el regulador va tenir accés a documentació aportada per 22 empreses més en relació amb 43 operacions de derivats associats a crèdits sindicats contractats entre 2006 i 2016 per finançament de projectes.

La multa més gran correspon a CaixaBank, amb 31,8 milions d'euros, seguida per la de Santander (23,9 milions d'euros), BBVA (19,8 milions d'euros) i Sabadell (15,5 milions d'euros).

Aquesta conducta suposa una infracció molt greu a la Llei de defensa de la competència i el tractat de funcionament de la Unió Europea, segons la CNMC. Contra aquesta resolució del superregulador no s'admetrà cap recurs per la via administrativa, però sí que es podrà interposar un contenciós administratiu a l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos des de la notificació.

Segons van explicar ahir a Europa Press fonts financeres, és previsible que les quatre entitats recorrin la sanció.