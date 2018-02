Dones musulmanes se sumen al #MeToo i denuncien casos d'assetjament

Diverses dones musulmanes han començat a denunciar a través de les xarxes socials que han patit casos d'assetjament sexual durant la peregrinació a la Meca. Les que s'han pronunciat públicament ho han fet a partir de l'etiqueta #MosqueMeToo (mesquita jo també), una adaptació del popular #MeToo que ha unit dones de tot el món en contra de l'assetjament sexual. L'etiqueta va ser creada per la periodista i activista feminista egípcia Mona Eltahawy, i de seguida es va començar a escampar per les xarxes socials de la regió àrab. La proposta ha tingut una gran rebuda a internet per incentivar les denúncies en tants casos com sigui possible.