Inspeccionen l'escorxador osonenc Le Porc Gourmet, que va sortir a «Salvados»

El programa de Jordi Évole Salvados sobre els escorxadors a Espanya continua portant cua. Si fa dos dies se sabia la notícia que El Pozo deixava de treballar amb la granja murciana que apareixia al programa, ahir el protagonista va ser l'escorxador Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona), on va tenir lloc una inspecció de treball del Govern català per dur a terme una investigació sobre el compliment de la normativa laboral, al costat d'un dispositiu de mitja dotzena de furgonetes de la Policia Nacional, que és el cos que té competències en immigració.

La inspecció va coincidir amb la mobilització de la plataforma Càrnies en Lluita per l'acomiadament de 28 treballadors de la cooperativa TAIC, que no van acceptar canviar de cooperativa per passar a una de gallega, no subjecta a la llei de cooperatives catalana, que fixa millors condicions laborals, segons van explicar fonts sindicals.