Junqueras demana empara al TC perquè suspengui la presó preventiva del Suprem

La defensa del líder d'ERC, Oriol Junqueras, va presentar ahir un recurs d'empara al Tribunal Constitucional que demana anul- lar les actuacions del Suprem que van decretar la seva presó provisional, i quedar en llibertat. A més, la defensa del republicà demana que es tramiti el recurs «de forma urgent per evitar danys irreparables».

Així mateix, demana al TC que reconegui els seus drets fonamentals a la llibertat, a la llibertat ideològica, al jutge ordinari predeterminat per la llei, el dret a la defensa, a la presumpció d'innocència, a la legalitat, a la participació i representació polítiques, al jutge imparcial, a la tutela judicial efectiva i a un procés amb totes les garanties. El lletrat adverteix que el recurs que presenta suposa l'«esgotament de la via interna que reclama la Carta Europea de Drets Humans per a l'accés a la jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans» d'Estrasburg, i es mostra confiat que el TC sabrà valorar-ho adequadament i revocarà les resolucions que mantenen Junqueras a la presó.

La defensa entén que el Tribunal Suprem «no té competència per investigar o enjudiciar els fets que s'atribueixen» al republicà i es basa, també, en l'Estatut, que estableix que en les causes contra els diputats del Parlament és competent el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mentre que el Suprem només pot jutjar-los si la responsabilitat penal ha tingut lloc fora del territori català.



Dret a la llibertat

El recurs de Junqueras considera que la mesura preventiva de presó provisional atempta contra el dret a la llibertat, la restricció de la qual «ha d'adoptar-se sempre de forma excepcional», i que en aquest cas, a més, es du a terme en una presó madrilenya a 650 quilòmetres de la seva família. A més a més, argumenta que el Suprem sosté la privació de llibertat en el risc de reiteració delictiva, cosa que la defensa rebutja perquè «no és candidat a la presidència» i perquè cap dels investigats en llibertat provisional han donat mostra de reiteració delictiva.