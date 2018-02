L'advocat de Trump diu que va pagar de la seva butxaca una actriu porno

Michael D. Cohen, que durant

anys va ser l'advocat personal de l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, ha admès que va pagar 130.000 dòlars a l'actriu porno Stephanie Clifford, tot i que ha assegurat que els diners van sortir de la seva butxaca. Cohen no ha aclarit el motiu pel qual es va efectuar aquesta transacció ni si té res a veure amb una suposada relació que haurien mantingut Trump i Clifford.

El pagament va sortir a la llum a mitjan gener, quan el Wall Street Journal va informar que l'advocat de l'Organització Trump durant pràcticament una dècada va gestionar l'octubre del 2016 (just abans de les eleccions del novembre del mateix any) la bonificació a l'actriu, coneguda pel nom artístic de Stormy Daniels, a canvi d'ocultar una trobada que va tenir lloc el 2006.

Clifford hauria reconegut en privat que va mantenir relacions amb Trump durant un campionat benèfic de golf celebrat el juliol del 2006 a Nevada i ara estaria obligada a guardar silenci a causa d'un acord de confidencialitat amb el qual va obtenir uns ingressos de 130.000 dòlars (més de 100.000 euros).

Cohen va desmentir llavors la suposada relació entre Clifford i Trump, que per dates hauria caigut un any després del casament entre el president i la primera dama Melania. Clifford també ho va negar, com a mínim en primera instància. En unes entrevistes successives, en canvi, ha contribuït a alimentar els rumors després d'optar per no confirmar ni desmentir l'afer.



Cohen reconeix el pagament

Ara, l'advocat ha admès en un comunicat al The New York Times que efectivament va realitzar el pagament dels 130.000 dòlars, però remarcant sempre que tot es va fer «de forma legal» i que «ni l'Organització Trump ni la campanya van formar part de la transacció». De la mateixa manera, també afirma que tampoc van efectuar cap tipus de reemborsament posterior, «ni directa ni indirectament».

Cohen, que es va veure obligat a donar explicacions davant la Comissió Electoral Federal, va evitar, com a mínim, explicar si Trump estava al cas d'aquesta «transacció privada» o les raons per les quals va entregar els diners. Tampoc va respondre les preguntes sobre si ha completat pagaments com aquest a altres persones per casos similars.