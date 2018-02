L'escàndol d'Oxfam, un «punt d'inflexió» per destapar altres casos

Oxfam s'ha convertit en protagonista de l'escàndol més gran del món de la cooperació dels últims temps pels abusos sexuals del seu personal a Haití i el Txad, si bé l'ONG britànica no és l'única afectada pel mal comportament dels seus treballadors, segons han revelat aquesta setmana diverses organitzacions humanitàries.

La tempesta es va originar per un reportatge del Times, en el qual revelava que set treballadors de la missió que Oxfam va desplegar a Haití després del devastador terratrèmol del 2010, entre ells el seu cap, Roland van Hauwermeiren, van contractar els serveis de prostitutes (algunes menors) amb els diners de l'organització.

Aquest escàndol ja ha propiciat la dimissió de la sotsdirectora d'Oxfam, Penny Lawrence. No obstant això, l'ONG tem que pugui costar-li també els fons que rep del Govern britànic i d'altres donants del sector públic, com la Unió Europea. En aquest context, altres ONG s'han mostrat reticents a informar sobre el mal comportament del seu personal per temor a perdre finançament. Thomson Reuters Foundation va preguntar el novembre pasat a deu organitzacions internacionals pels casos d'abús sexual, en el marc del moviment #MeToo, però només han obtingut la resposta de sis.

L'última en contestar va ser ahir Metges Sense Fronteres, amb 24 casos d'assetjaments. Save the Children i Oxfam, d'acord amb les xifres proporcionades, l'any passat van haver d'acomiadar 16 i 22 treballadors, respectivament. El Consell Noruec per als Refugiats (NRC) va contestar dies després, amb uns 13 casos d'assetjaments sexuals registrats. World Vision es va sumar a la política de transparència aquest dimarts i va informar que va registrar deu incidents d'abús o explotació sexual a menors d'edat el 2016 i quatre el 2017, encara que no ha aclarit quants empleats ha acomiadat. Mercy Corps, per la seva banda, ha desvelat que el 2017 va tenir onze casos de conducta sexual inadequada que la van portar a prescindir de cinc empleats, encara que alguns casos «no van arribar al nivell d'assetjament sexual».

En canvi, el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i Pla Internacional han dit que «no poden proporcionar dades fiables sobre el mal comportament del personal» però que estan construint una base de dades per poder fer-ho en el futur. Care Internacional i el Comitè de Rescat Internacional no han aportat xifres.

El portaveu del CICR, Sam Smith, destaca que l'escàndol d'Oxfam ha servit almenys per «marcar un punt d'inflexió. Hem de treballar col·lectivament per solucionar aquesta questió».