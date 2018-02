L'Eurocambra es decanta pel candidat irlandès al BCE enfront de De Guindos

La majoria dels grups polítics del Parlament Europeu considera que el candidat irlandès a ocupar la vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE), Philip Lane, va ser "més convincent" en la seva compareixença d'aquest dimecres que el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, alhora que algunes de les formacions van mostrar "reserves" sobre el candidat espanyol ".

"Tots dos candidats van fer una bona presentació. La majoria dels grups polítics va considerar que la compareixença del governador (del Banc d'Irlanda) Lane va ser més convincent. Alguns grups van expressar reserves sobre el nomenament del ministre De Guindos", assenyala en un comunicat el president de la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris, Roberto Gualtieri.

L'italià ha emès aquest dictamen després que la comissió europarlamentària examinés aquest dimecres a porta tancada als dos candidats per succeir el portuguès Vítor Constancio a partir de l'1 de juny d'aquest any.

Opinió preliminar

Després de la trobada, els coordinadors dels grups polítics van pactar una valoració que després ha estat transmesa al president de l'Eurogrup, Mário Centeno, i al ministre de Finances de Bulgària, Vladislav Goranov, que aquest semestre ostenta la presidència de torn de l'Ecofin.

No obstant això, es tracta d'una opinió preliminar perquè el dictamen formal de l'Eurocambra no arribarà fins al proper 27 de febrer i es pronunciarà únicament sobre el candidat designat per l'Eurogrup dilluns que ve, 19 de febrer. Posteriorment haurà de ser ratificat pel ple de l'Eurocambra, en principi al començament de març.

En el comunicat, la comissió d'Afers Econòmics també lamenta que els governs de l'eurozona no incloguessin dones en la llista de candidats, com havien reclamat en una missiva que van enviar a Centeno.