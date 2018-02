El Ministeri d'Educació estudia incloure el castellà com a llengua vehicular gràcies al 155

El Ministeri d'Educació estudia si en l'aplicació del 155, a través del qual assumeix les competències del Departament d'Ensenyament, pot modificar les normes de preinscripció escolar i incloure, en l'imprès que omplen les famílies, una casella per a què els pares puguin triar el castellà com a llengua vehicular amb què volen escolaritzar els seus fills. Així ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, que també ha assegurat que el govern espanyol és ''sensible amb el problema''. Marín creu que encara hi ha temps i per tant, ha augurat que la decisió es comunicarà d'aquí a unes setmanes. El període de preinscripció escolar a Catalunya és habitualment, a finals de març.

Després que el sindicat Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES) hagi iniciat una recollida de signatures a través de Change.org, i amb la qual n'ha recollit unes 3.000, el secretari d'estat d'Educació, Marcial Marín, ha confirmat que el ministeri està estudiant prendre mesures per poder incloure una casella en els documents de preinscripció escolar que permeti triar la llengua vehicular d'escolarització a les famílies.

S'amplia la investigació per adoctrinament als llibres de text



Paral·lelament, el Ministeri també ha confirmat que s'ampliarà la investigació dels llibres de text a Catalunya per possible adoctrinament. Precisament va ser AMES qui va denunciar ''adoctrinament ideològic partidista'' en un informe on analitzava, el maig passat, el contingut dels llibres de coneixement del medi de 7 editorials diferents. Després de la denúncia, Marín va anunciar que s'havia encarregat a Alta Inspecció, un informe detallat del contingut dels llibres de text a Catalunya, que ara es vol ampliar.

PDeCAT, ERC i En Comú avisen el Govern central que «no té legitimitat per alterar» el model d'escola catalana



ERC, el PDeCAT i En Comú han carregat contra el Govern espanyol pel seu anunci i asseguren que l'Executiu "no té legitimitat per alterar" des de Moncloa el model "d'èxit" de l'escola catalana.

El coordinador dels parlamentaris del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha recordat a l'Executiu que "per governar es requereix legitimitat que donen els ciutadans amb el seu vot" i, al seu judici, el PP, amb quatre diputats al Parlament des del passat 21 de desembre, no la té.

"La majoria va més enllà dels setanta diputats del bloc sobiranista. Estic segur que a això se sumen En Comú i el PSC, tots persones que han defensat un model d'integració lingüística a Catalunya amb el català com a llengua vehicular", ha declarat el diputat.

ERC culpa també a Ciutadans



Xuclà ha cridat el PP que "sigui respectuós amb el marc competencial" i amb un model que "d'èxit" en la comunitat autònoma, com és el model d'escola catalana, que porta funcionant "40 anys" i li demana que deixi el futur nou Govern de la Generalitat, ser qui prengui decisions sobre aquesta matèria. "Això ens demostra la importància que es formi ja en nou Govern", ha puntualitzat.

Per a la diputada d'ERC Teresa Jordà, la proposta que ara es planteja el PP és una de les "pretensions" amb les quals va néixer Ciutadans a Catalunya: "carregar-se el model d'immersió lingüística" de la regió.

"Aquesta pretensió ha estat comprada pel PP", ha alertat Jordà, per qui l'Executiu està obrant "de mala fe" aprofitant el 155 i també "fent mal a Catalunya i als seus ciutadans".

"El 155 té segrestat el país. Quatre diputats estan decidint les seves polítiques", ha denunciat la representant del partit republicà, qui ha alertat que "la llengua no està en venda".

El portaveu d'Units Podem en matèria d'Educació, el diputat d'En Comú, Joan Mena, també ha destacat el nombre de diputats amb els quals el PP explica en el Parlament.

Al seu parer, una formació amb aquesta representació "no pot carregar-se els consensos majoritaris que avui té la societat catalana".

Una nova segregació educativa



"No se'ns escapa que aquest anunci s'inscriu dins de la guerra electoral que estan protagonitzant PP i Ciudadanos", ha apuntat Mena. "Sembla, definitivament, que les enquestes han embogit el PP", ha afegit.

Per això, des d'En Comú han registrat una petició de compareixença al Congrés del ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, a qui també traslladaran una pregunta sobre aquesta matèria en el proper Ple de la Cambra baixa.

De la mateixa manera, Mena s'ha posat a la disposició de la comunitat educativa a Catalunya per "fer un front comú" contra el que considera un "mecanisme d'introducció per la porta de darrere d'un element de segregació educativa".

"Pot ser que el PP no tingui bastant amb segregar a l'alumnat en funció del seu gènere, fins i tot amb diners públics", ha declarat Mena en roda de premsa.