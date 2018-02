Plataforma per la Llengua acusa el govern espanyol de voler «separar i adoctrinar» els alumnes catalans

La Plataforma per la Llengua ha alertat que el govern espanyol "pot estar buscant la divisió" a les aules de les escoles de Catalunya segons la llengua vehicular que els pares triïn per als seus fills. Ho ha dit després que hagi transcendit que el Ministeri d'Educació estudia incloure una casella per triar el castellà com a llengua vehicular en les preinscripcions d'escolarització fent valer l'article 155. L'entitat alerta que això "trencaria un consens" de més de tres dècades "àmpliament avalat" pels agents educatius i socials en què el català ha actuat com a "llengua comuna" a l'escola i ha permès que la llengua fos una "eina de cohesió social".

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha considerat la mesura una "ocurrència incendiària" perquè "no hi ha res que divideixi més que separar els nens a les escoles segons la seva llengua". L'entitat opina que a la pràctica la mesura "no es podria aplicar", per la qual cosa "només comporta la irresponsable voluntat d'atiar un incendi social". El que busquen, indica Escuder, és "recuperar aquella vella idea d'espanyolitzar els alumnes catalans" aprofitant "el cop d'estat en forma d'article 155".El president de la Plataforma per la Llengua també ha explicat que la campanya 'La llengua no es toca', engegada per rebutjar l'article 155 i la implantació de mesures que vagin en contra de la llengua pròpia ja ha recollit prop de 41.000 signatures.La Plataforma per la Llengua també exposa que fa dues setmanes el Parlament Europeu va aprovar una resolució que anima els estats a protegir la diversitat lingüística i que es promocioni l'ensenyament de les llengües regionals com a forma per evitar les discriminacions lingüístiques a la UE. A parer de l'entitat, la mesura que estudia l'executiu espanyol "va en contra d'aquesta proposta" i "vulnera" l'article 6 de l'Estatut de Catalunya, que estableix que el català és "la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament". A més considera que també "ataca frontalment" la Llei de Política Lingüística i de la Llei d'Educació de Catalunya, que fixa com un principi rector del sistema educatiu la inclusió escolar i la cohesió social.Escuder ha subratllat que el model actual "parteix d'una situació d'anormalitat" del català i ha afirmat que la immersió lingüística ha aconseguit normalitzar-la. Així, ha recordat que la primera aplicació de la immersió es va fer l'any 1983 a 19 escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet, on la majoria d'alumnes eren castellanoparlants.A parer de l'entitat, sense el sistema d'immersió la societat catalana correria "dos grans perills", un risc "molt elevat" de segregació social i lingüística i, de retruc, un problema "greu" de fractura social, i una "incompetència lingüística" en llengua catalana dels alumnes de famílies castellanoparlants que no tenen ocasió de parlar-la i desenvolupar-la en el seu entorn familiar més pròxim.