El PSOE trasllada a Cs que la seva prioritat no és la reforma electoral

El PSOE ha tirat un gerro d'aigua freda a la pretensió de Ciutadans i Units Podem d'abordar una profunda reforma de la llei electoral que faci més proporcional el repartiment d'escons i ha deixat clar al partit taronja que la seva prioritat no és aquest tema, sinó l'agenda social.

Després d'una reunió al Congrés dels Diputats entre representants del PSOE i Cs, els socialistes van traslladar ahir als taronges que, en parlar de reforma electoral, els seus objectius són eliminar el vot pregat, reconèixer el dret de vot de les persones discapacitades, i introduir les llistes desbloquejades i amb alternança d'homes i dones. La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, va criticar Cs per generar falses expectatives amb la seva ronda de contactes bilaterals entorn de la llei electoral que només busca «el focus mediàtic», va dir, atès que en la reunió Cs no va entrar en els detalls de la reforma que busquen. Segons Robles, ningú la para al carrer per preguntar-li per la Llei d'Hondt, i sí que mostren, en canvi, preocupació pel futur de les pensions o l'educació.