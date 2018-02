Tardà avisa que seria una «vergonya» no pactar un Govern «efectiu» a Catalunya

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va advertir que seria «una vergonya» i un fet «inadmissible» que les formacions independentistes no aconseguissin un acord per establir un Govern «efectiu» a Catalunya i va afegir que aconseguir aquest objectiu comença a ser «urgent». Tardà va voler deixar clar que «res està trencat» entre JxCat i ERC i que al final les dues formacions aconseguiran un acord «per responsabilitat», perquè la seva victòria a les eleccions del 21 de desembre, que va desciure com a «titànica», es tradueixi en un Govern independentista.