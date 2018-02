Arrimadas demana un ple extraordinari per desbloquejar la «paràlisi»

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va avançar ahir que el seu partit es planteja demanar un ple extraordinari per abordar la incertesa que hi ha a Catalunya i per «desbloquejar la paràlisi» generada després de l'ajornament de la investidura.

Des del Parlament, va explicar que seria el ple del «desbloqueig», en què ERC i JxCat haurien de «donar la cara sobre els tripijocs» que han dut a terme en les darreres setmanes sobre la investidura i que «no han donat resultats ara com ara», va dir.

Arrimadas va avisar que impulsaran aquest ple si el president de la cambra, Roger Torrent, no renuncia a investir Puigdemont i obre una ronda de contactes amb els partits per trobar un candidat alternatiu. La líder de Cs també va detallar que registraran formalment a la cambra la petició perquè Torrent obri de forma «urgent» aquesta nova ronda de contactes, i va concloure que, si no ho fa, dimarts vinent ja posaran damunt de la taula la seva petició en la Junta de Portaveus.

«Catalunya no pot estar en mans d'un pròfug de la justícia (Puigdemont) ni en les de l'advocat del pròfug de la justícia», va resumir Arrimadas, que va considerar que és en mans de Torrent «superar la paràlisi actual».