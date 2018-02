Centenars de persones recorden a Manresa i a Berga que ja fa quatre mesos que els Jordis són a la presó

Per recordar que aquest divendres fa exactament quatre mesos que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart es troben en presó preventiva a Soto del Real, prop d'un miler de persones a Manresa i unes tres-centes a Berga han sortit a manifestar-se al centre d'ambdues ciutats seguit la crida d'Òmnium i de l'ANC. La mobilització també ha tingut lloc a les principals ciutats de Catalunya amb el lema «Il·lumina la llibert4t» i el protagonisme l'han pres els llums dels telèfons mòbils.

A Manresa, la protesta ha començat a la plaça de l'Ajuntament, força plena de persones amb bufandes i llaços grocs. El Cant dels Ocells ha donat pas a una marxa que amb crits de «Llibertat» ha desfilat cap a Sant Domènec.

Allà, els manifestants s'han col·locat sobre unes lletres també amb la paraula «Llibertat» i s'han encès els llums dels telèfons mòbils per fer una foto panoràmica on es pogués llegir la paraula il·luminada. Seguidament ha arrencat l'acció «Un poble empresonat». El regidor de Sant Joan Jordi Pesarodona i el músic Sant Arisa han estat els primers en entrar i tancar-se dins de les dues cel·les que s'han instal·lat en aquesta cèntrica plaça de la ciutat per simbolitzar el supor als Jordis, a Oriol Junqueras i a Joaquim Forn.

A Berga, la convocatòria citava els manifestants a la plaça de Sant Joan. D'allà, i un cop s'ha interpretat El Cant dels Ocells, els concentrats s'han dirigit cap a la plaça de Sant Pere. A diferència de Manresa, el temps era plujós a la capital del berguedà i això ha fet que a les bufandes grogues s'hi sumessin també paraigües d'aquest color. Pel camí s'han cridant consignes i s'han dut encesos els llums dels telèfons mòbils. Ja davant de l'Ajuntament, Jordi Sabata i Manel Escobet han llegit dos manifests.

El punt i final a l'acte, que pots veure en el primer tros del vídeo de sobre, l'ha posat la interpretació de nou d'El Cant dels Ocells, a càrrec d'Anna Artigas, i Els Segadors, ambdues peces enmig d'una placa de Sant Pere a les fosques i il·luminada per llums dels telèfons mòbils.

La plaça de Sant Jaume de Barcelona s'omple per reclamar l'alliberament de Sànchez i Cuixart



També amb el llum del mòbil encès, uns milers de persones han omplert la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Els vicepresidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri, han fet una crida a no normalitzar aquesta situació. "Ja no hi ha passos enrere, ens hem decidit anar endavant", ha assegurat Alcoberro. Entre crits de 'llibertat presos polítics' i 'unitat', s'ha llegit un manifest que ha definit Sànchez i Cuixart com a "exemple viu de la lluita pacífica".