La família Franco posa a la venda el Pazo de Meirás

El Pazo de Meirás està en venda. La família Franco ha decidit desprendre's de la residència d'estiu del dictador. I ho fa posant-li preu: 8 milions, segons revela OK Diario.

La notícia sorgeix poques setmanes després de la mort de la matriarca, Carmen Franco, el 29 de desembre. Segons el diari madrileny, aquest fet hauria estat el desencadenant de la venda d'una propietat que en els últims anys ha suposat un constant focus de problemes per als Franco.

El Pazo de Meirás s'ha convertit en el gran cavall de batalla dels col·lectius per la memòria històrica, que des de fa anys lluiten per que sigui "retornat al poble". A aquesta pugna s'han sumat també des de les institucions, tant el Concello de Sada com la Diputació de la Corunya, que ha impulsat una comissió d'experts per analitzar la incorporació al patrimoni públic de la propietat. El seu treball se centra en buscar llacunes en la transmissió patrimonial de la que va ser propietat d'Emilia Pardo Bazán als Franco. El grup de treball està compost per 11 experts del món acadèmic, jurídic i patrimonial, que presideix el catedràtic d'Història Contemporània de la USC Xosé Manuel Núñez Seixas.

El professor de la USC recorda que l'edifici va passar de la família Pardo Bazán a Franco com a particular, després que una comissió, de la qual formaven part revoltats del règim, recaptés els diners. Els detalls de la transmissió són els que estudia la comissió, que parteix de la premissa que el poble gallec ja "va pagar" el 1938 per aquest pazo.

Per la seva banda, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defensa la incorporació de forma gratuïta. En cap cas assumirà comprar aquest immoble perquè "no farà servir els diners dels gallecs per pagar dues vegades a la família del dictador" i tampoc l'expropiarà. "No farem servir lleis franquistes per assaltar una propietat ni confiscar un bé fora de la llei", va declarar a finals del passat any.