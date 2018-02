El fiscal general de l'Estat alerta que no es podrà jutjar Puigdemont si no torna de Bèlgica

El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, va advertir ahir que el president destituït de la Generalitat, Carles Puigdemont, no podrà ser jutjat a l'Estat pels delictes més greus que se li imputen, els de rebel·lió i sedició, si continua a Bèlgica.

Melgar va recordar que la legislació espanyola no permet jutjar en rebel·lia –sense que sigui present al judici– una persona per delictes que comportin penes superiors a dos anys de presó. Per aquest motiu, va tornar a reivindicar les peticions que la mateixa Fiscalia va fer al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè reactivés l'euroordre de detenció contra Puigdemont només pels delictes més greus en el moment en què aquest va anunciar el seu viatge a Dinamarca.