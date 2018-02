La Generalitat denuncia l'assetjament a «les llengües pròpies del país»

El director general de Patrimoni Cultural, Jusèp Boya, ha denunciat aquest divendres que "les llengües pròpies del país pateixen un atac i un assetjament inexplicable al segle XXI en un país membre de la UE". Jusèp Boya ha fet aquestes declaracions en aranès en un acte convocat per la Generalitat sobre l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

Boya ha dit que arrencaria la seva intervenció en la seva llengua materna, l'aranès. "És pertinent fer servir aquesta altra llengua pròpia de Catalunya", ha assegurat. "La llengua és una forma de comprendre el món i és de justícia començar l'acte destacant que és la part més intangible i la més fonamental del patrimoni i la vida de la comunitat".

Boya s'ha referit sense citar-la directament a la proposta del ministeri d'Educació d'incloure en els impresos de preinscripció escolar per al curs vinent una casella per triar el castellà com a llengua vehicular. Així mateix, aquest dilluns el Tribunal Constitucional va estimar parcialment el recurs d´inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol de José Luís Rodríguez Zapatero l'any 2011 contra diversos preceptes de la Llei de l´Occità, aranès a l´Aran aprovada pel Parlament. Concretament, va declarar nul l´ús "preferent" de l´aranès per part del Conselh Generau d´Aran, les administracions locals que en depenen, els mitjans de comunicació públics, l´ensenyament i la toponímia, així com de la Generalitat i l´Estat, recollit en diversos articles de la norma.