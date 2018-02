El Govern central es persona com a acusació en la causa contra el procés

El Govern central, a través de l'Advocacia General de l'Estat, va sol·licitar ahir personar-se com a acusació en la causa que s'instrueix al Suprem contra el procés independentista, i el jutge Pablo Llarena ho va acceptar. L'interès del Govern espanyol a ser part d'aquest procediment penal se centra únicament en el delicte de malversació de cabals públics, segons fonts governamentals, ja que s'investiga si els querellats podrien haver desviat fons de l'Estat per destinar-los a la causa independentista. Entre aquestes despeses hi hauria els 1,5 milions d'euros que van gastar l'ANC i Òmnium en diverses activitats encaminades al referèndum, segons l'informe de la Guàrdia Civil. L'acusació del Govern central se suma, a més de la Fiscalia del Tribunal Suprem, a la del partit polític Vox. També han presentat fiança diverses associacions i el bufet d'advocats Durán&Durán.