Jusèp Loís Sans: «L'aranès està condemnat a desaparèixer en poc temps»

El president de l'IEA-Academia aranesa dera lengua occitana, Jusèp Loís Sans, afirma que la sentència del TC del dia 8 de febrer que declara constitucionalment nul·la la paraula «preferent» de la Llei 35/2010 de l'occità és una «patacada forta» per a l'aranès. Sans explica que la sentència crea un argument que «nega qualsevol possibilitat de discriminació positiva de la nostra llengua» i afegeix que, si és així, «l'aranès està condemnat a desaparèixer en poc temps». Per aquest motiu, fa una crida a les institucions catalanes i araneses a reaccionar i a protegir la llengua a uns nivells superiors als actuals. Per a Sans, però, l'aranès «encara és viu».