L'FBI sabia que l'autor de la matança de Miami volia ser «atacant d'escoles»

Mesos abans de la massacre a l'institut de Parkland (Florida), l'FBI va rebre un missatge en què alertava que una persona amb el nom de Nick Cruz –que coincideix amb la identitat del jove autor de la matança, Nikolas Cruz– volia ser un «atacant d'escoles professional», segons el web BuzzFeed. Un fiador de Mississippi va contactar amb l'agència d'investigació després que al setembre del 2017 Cruz deixés un missatge en un dels seus vídeos en què afirmava: «Seré un atacant d'escoles professional». Preocupat pel comentari, va alertar Youtube i l'FBI del que havia passat. «Van venir a la meva oficina al matí següent i em van preguntar si sabia alguna cosa d'aquesta persona», va relatar.

Sense tenir cap informació de la persona que havia escrit el missatge, els agents van fer una còpia del text i se'n van anar. El fiador no va tornar a saber res de l'FBI fins després que es produís el tiroteig a l'institut Marjory Stoneman Douglas, en què van morir 17 persones. Els agents van tornar a contactar amb ell dues hores després del tràgic succés.

Cruz ha estat imputat per 17 càrrecs d'assassinat pel tiroteig perpetrat dimecres. Més de 20 persones van resultar ferides en aquest atac, el tercer amb més víctimes mortals en un centre educatiu dels Estats Units. El jove estava armat amb un fusell d'estil AR-15 i tenia nombrosos recanvis de municions quan va ser envoltat pels efectius en una àrea residencial propera. A Cruz li encanten les armes i va ser expulsat de l'escola per motius disciplinaris que no van ser especificats.

A més, el jove havia participat en una formació paramilitar d'un grup supremacista blanc anomenat República de Florida, segons va revelar el seu líder, Jordan Jereb. L'FBI encara no ha pogut determinar els motius que van portar Cruz a perpetrar la massacre.