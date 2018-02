La mesura rep les crítiques de diversos partits

? ERC, el PDeCAT i En Comú van carregar ahir contra el Govern espanyol pel seu anunci d'aprovar mesures sobre educació a Catalunya a l'empara del 155, ja que asseguren que l'Executiu «no té legitimitat per alterar» des de Moncloa el model «d'èxit» de l'escola catalana.

Per la seva banda, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va assegurar que la possibilitat d'incloure una casella per triar el castellà com a llengua vehicular no implicaria, en cap cas, «excloure» el català.

La presidenta de la Fapac, Belén Tascon, va lamentar que «es torni a utilitzar l'educació amb finalitats polítiques». Paral·lelament, la Plataforma per la Llengua va alertar que el Govern espanyol «pot estar buscant la divisió» a les aules de les escoles de Catalunya segons la llengua vehicular que els pares triïn per als seus fills. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, va considerar la mesura una «ocurrència incendiària».