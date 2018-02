Pascal marca perfil per a la investidura mentre JxCat i ERC reprenen contactes

El PDeCAT és el partit de referència dins de JxCat, la candidatura de Puigdemont que, al seu torn, aglutina nombrosos diputats independents que no estan sotmesos a la disciplina del partit sobiranista que lidera Pascal. La legalitat és precisament un dels punts de fricció en la negociació entre ERC i JxCat: els primers han demanat una investidura que no impliqui conseqüències penals, mentre que els segons insisteixen que l'aposta és Puigdemont i cap altra. Pascal també va abordar la possibilitat de substituir Puigdemont per un altre candidat que no sigui a Bèlgica, però sense decantar-se: «Aquest escenari només el pot plantejar Carles Puigdemont. No hi ha plans B ni C fins que el president no digui el contrari».

Des que es van iniciar les negociacions, el com investir Puigdemont ha estat la principal controvèrsia: JxCat cerca modificar la llei per fer-ho a distància, però ERC no n'és gaire partidària perquè probablement generaria aquestes conseqüències legals.



«Tots volem un govern estable»

La portaveu del grup parlamentari de JxCat, Elsa Artadi, va respondre a Pascal que «el govern estable el desitja i defensa tothom», tal com va argumentar en una entrevista a l'ACN. La portaveu de JxCat va justificar que també cal legitimar les institucions, enteses com el president destituït, Carles Puigdemont, el Govern i el Parlament. A més, va matisar que la situació no és precisament «estable» a conseqüència del joc «antidemocràtic» de l'Estat. D'altra banda, Artadi va explicar que ja s'havien reprès les negociacions amb ERC i que es treballava «intensament» per poder tirar el país endavant i solucionar la situació actual, després d'uns dies sense converses formals entre les formacions per desencallar la investidura.



La decisió de Torrent

Un altre dels símptomes del desglaç és que dimecres van parlar per telèfon Puigdemont i el president del Parlament, Roger Tor-rent, després de la decisió del segon de portar la investidura al TEDH. La cautela és la norma que s'han imposat les dues parts, que no han volgut ni entrar en qui va trucar a qui.