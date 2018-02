Roures: «Ara busquen culpables per justificar la seva inoperància»

L'empresari Jaume Roures, soci gestor de Mediapro, va negar ahir haver participat en cap comitè estratègic del procés independentista, com s'apunta als últims informes que la Guàrdia Civil ha enviat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. «Suposo que ara estem pagant les conseqüències del documental Les clavegueres d'Interior», va considerar, en relació amb el fet que surti citat en aquests informes que incorporen converses intervingudes.

«L'1 d'octubre les estructures d'estat dedicades a la repressió van quedar una mica en ridícul i ara busquen culpables per justificar la seva inoperància», va reflexionar Roures. El soci gestor de Mediapro es va mostrar sorprès pel fet que un dels annexos de l'informe de la Guàrdia Civil parli del documental sobre l'1-O. «Ningú ha fet un contra documental dient que eren la gent gran i els nens els que atacaven els policies», va destacar davant les acusacions de la Guàrdia Civil.

Roures va negar haver format part del comitè executiu del referèndum i va assegurar que no coneixia el 90% de la gent que surt citada en aquest informe. «M'involucren amb trucades amb gent que no conec i tampoc diuen res», va criticar. «El que em sorprèn és que això se li pugui enviar a un jutge per procedir o per intentar provar no se sap què», va opinar. «Fa riure una mica», va dir tot subratllant que l'informe es basa en «deduccions» perquè «no hi ha arguments».

El soci gestor de Mediapro, d'altra banda, es va mostrar sorprès perquè se'l vinculi amb «l'avi» en algunes converses intervingudes per la Guàrdia Civil perquè, tot i que podria tenir néts, no en té. A més, va assegurar que no ha parlat mai amb Oriol Soler –considerat un dels ideòlegs del procés–, tot i que l'informe recull tres trucades d'ell en les quals es fan al·lusions directes o indirectes a Roures amb aquest sobrenom.