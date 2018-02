El TSJC remet al Suprem la causa contra els exmembres del Govern per l'1-O

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, que investigava els membres del Govern destituïts pels preparatius de l'1-O, ha remès la causa al Tribunal Suprem, a petició del magistrat instructor Pablo Llarena. La causa es va obrir el 8 de setembre arran de la querella de la Fiscalia per desobediència, malversació de fons públics i prevaricació per haver signat el decret de convocatòria del referèndum independentista. D'aquesta manera, ja no queda cap membre de l'executiu de Puigdemont investigat pel TSJC, i tots depenen ara del Suprem. D'altra banda, un altre magistrat del TSJC, en aquest cas Jordi Seguí, va enviar també a Llarena una exposició raonada per si el magistrat del Suprem considera que la investigació contra l'expresidenta de l'AMI Neus Lloveras i l'expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) Miquel Buch es pot acumular a les diligències que ja instrueix.