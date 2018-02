Unes 300 persones desafien la pluja a Berga en favor dels presos

Concentrats a la plaça de Sant Joan de Berga per la llibertat dels empresonats D. C.

Unes 300 persones es van aplegar, tot i la pluja, ahir a la tarda a la plaça de Sant Pere per reclamar la llibertat de Jordi Cuixart, president d'Òmnium, Jordi Sánchez, de l'Assemblea Nacional Catalana, el vicepresident cessat Oriol Junqueras i el conseller d'Interior cessat Joaquim Forn. Com cada 16 de mes la capital berguedana va sortir al carrer per denunciar el seu empresonament i exigir que «es faci justícia», com va reclamar Jordi Sabata en el manifest que va llegir. Les llanternes dels mòbils van il·luminar la plaça de la Patum, amb els llums apagats aquell moment, amb l'emotiu Cant dels ocells interpretat per la violon-cel·lista Anna Artigas. La marxa s'havia iniciat a la plaça de Sant Joan i va transcorre pel carrer Major enmig de crits de «llibertat».