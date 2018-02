Colau anuncia que Barcelona s'ha personat en la causa dels atemptats del 17-A

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dissabte que l'Ajuntament ha decidit aquesta setmana personar-se "com a acusació particular i subsidiàriament com a acusació popular" en la causa dels atemptats del 17 d'agost del 2017. Ho assegurat així en una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio just quan es compleix mig any dels atemptat a Barcelona i Cambrils.

Colau ha assegurat que la decisió es basa en un informe de la Guàrdia Urbana sobre els danys materials i econòmics –"els menys importants"- i també els immaterials: "el mal a la ciutadania, la imatge de la ciutat". Colau ha defensat que personar-se també serveix per "acompanyar" les víctimes i "accedir a la informació i assegurar-se que s'investiga tot, i que s'aclareix tot el que s'ha d'aclarir i per tant també les responsabilitat que se'n derivin".

A la mateixa entrevista, l'alcaldessa de Barcelona ha explicat que el memorial a les víctimes –"passarà per fer-lo al mural de Miró"- serà d'entrada "transitori" i que un cop s'hagi dut a terme la reforma integral de La Rambla s'hi incorporarà definitivament.