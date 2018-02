Els funcionaris cobraran el 20% de la paga extra pendent del 2012

Una altra de les mesures aprovades ahir pel Consell de Ministres és el pagament del 20% de la paga extra dels funcionaris catalans corresponent al 2012, que, segons el portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, no la van rebre «perquè va caldre adoptar mesures extraordinàries per afrontar el dèficit desbocat del Govern anterior». Segons Méndez de Vigo, amb aquesta decisió l'executiu espanyol compleix el seu compromís de revertir aquesta situació quan fos possible. La Generalitat ja s'havia compromès a retornar aquest percentatge durant el 2018, però l'aplicació del 155 havia deixat l'àmbit de decisió sobre aquesta qüestió a mans del Govern central.