El Govern avança que la selecció dela llengua escolar serà «col·lectiva»

El ministre d'Educació, Cultura i Esport i portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va confirmar ahir que modificarà la resolució de la conselleria d'Ensenyament de la Generalitat sobre el procediment d'inscripció de nous alumnes al sistema educatiu per garantir el dret dels pares a triar la llengua vehicular amb què volen escolaritzar els seus fills. No ha decidit, no obstant això, com es farà.

Sí que ha avançat, però, que la intenció és que aquesta selecció de llengua vehicular «es faci d'una forma no individualitzada, sinó col·lectiva», i així ho està estudiant, igual que encara està en fase d'anàlisi el cost i l'impacte en xifra d'alumnes que tindrà la nova resolució.

«Estem estudiant com, però sens dubte ho farem perquè per a aquest Govern és molt important la llibertat i dins de la llibertat és molt important el dret dels pares a escollir la llengua vehicular dels seus fills», va assenyalar en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El titular d'Educació va descartar que la intenció de la mesura sigui pressionar els independentistes per desbloquejar la situació política a Catalunya, i va assegurar que obeeix a la necessitat de «garantir, d'una banda, aquest dret fonamental» dels pares a triar, «i, d'altra banda, el millor funcionament del sistema educatiu».

«No hi ha res més que això, i garantir alguna cosa que per a nosaltres és molt important, que és la llibertat dels pares», va resoldre.

Méndez de Vigo va assenyalar, a més, que la intenció del Govern central, que amb l'aplicació del 155 de la Constitució té les competències d'Educació a Catalu-nya, no és canviar ni el sistema educatiu català ni el seu model lingüístic, sinó garantir el compliment de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i del Tribunal Constitucional (TC).

«La resolució de preinscripció tal com es feia en els tres últims cursos ha estat recorreguda pel Govern central, i el coherent és que, d'acord amb el contingut d'aquest recurs, la modificarem en aquest sentit. Això no significa un canvi del model educatiu a Catalunya. Els models educatius estan en les lleis», ha assegurat.

En aquest sentit, va incidir que «el model lingüístic de Catalunya està en la legislació», i va explicar que «les lleis del Parlament autonòmic es modifiquen amb altres lleis del Parlament autonòmic, però en l'aplicació de la llei hi ha espai per complir correctament les previsions».

«El Constitucional i el TSJC han dit quina és la línia que cal seguir. Això estem fent, combinar la garantia del dret amb el model educatiu, que, insisteixo, només pot modificar-se amb un canvi de la llei», va afegir.

Aquesta jurisprudència estableix des del 2010 que el castellà ha de ser vehicular en els col·legis: «És una sentència important que entén que es compleix aquest requisit impartint el 25 per cent de les classes en castellà. Això és el que estem pensant, la qual cosa estem estudiant», va assenyalar sobre aquest tema.



Cs vol garanties

Albert Rivera va advertir que Ciutadans no permetrà que la mesura s'apliqui «per una situació simplement de conjuntura» i exigirà «que sigui un canvi de model educatiu», que ha recordat que no es modifica des de fa 30 anys en aquest sentit, per la qual cosa insta els socialistes a no posar-se del costat dels partits nacionalistes i a donar suport a la proposta, que ha exigit que es pugui implementar en el curs 2018-2019 i no quedi «només en paraules».