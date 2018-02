JxCat i ERC negocien una figura per suplir l'absència de Puigdemont un cop investit

.JxCat i ERC treballen per estructurar un Govern que superi les "restriccions" que imposa l'Estat. La portaveu del grup parlamentari de JxCat, Elsa Artadi, ha explicat en una entrevista a l'ACN que amb els republicans es negocia una figura amb rang superior que estigui al Palau de la Generalitat per suplir l'absència física de Carles Puigdemont, un cop el candidat sigui investit de nou.

Preguntada directament per si a Palau hi ha d'haver un dirigent amb una nova figura de pes, si Puigdemont i Oriol Junqueras continuen -respectivament- a Bèlgica i a Estremera, Artadi ha apuntat que "efectivament", la feina que es fa "apunta" cap aquí, tot i que encara no hi ha res tancat. Així, el debat entre les dues formacions evoluciona amb el supòsit que hi hauria una part de l'executiu a Brussel·les, i una altra a Sant Jaume. Sigui com sigui, la portaveu de JxCat ha defensat que Puigdemont ha de poder tornar a Catalunya després de ser investit, sempre i quan tingui prou "garanties" de no anar "directament a la presó".

Artadi sosté que part de les negociacions entre JxCat i ERC se centren en muntar l'estructura del futur Govern i preparar una logística que faci viable que, si es dona el cas, es pugui operar des de Brussel·les i alhora des de Palau. La portaveu de la candidatura de Puigdemont assevera que el seu candidat ha de "manar, ser executiu i tenir tota la legitimitat", i que el rol de l'executiu que hi hagi a Bèlgica ha de ser "executiu i de lideratge" per marcar "cap a on va el país". D'altra banda, Artadi ha reiterat que la seu física dels departaments ja "està on està", i que els treballadors, funcionaris i alts càrrecs continuaran treballant des d'on ho fan normalment.

Encara sobre la logística de tenir un Govern bicèfal, la directora de campanya de JxCat ha defensat que l'estructura troncal de l'executiu estarà a Catalunya, i s'aprofitarà que les comunicacions són "fluïdes" amb Brussel·les, gràcies sobretot a la tecnologia. Per trobar l'encaix d'un Govern que tingués una part a Bèlgica i l'altra a Sant Jaume, Artadi s'ha mostrat confiada de trobar "l'encaix" per fer-ho possible. "Tant les lleis que tenim com la tecnologia i els equips humans permeten adaptar-nos, ho farem d'aquesta manera", ha apuntat.

En la mateixa línia, la portaveu de la formació independentista més votada el 21-D ha admès que encara cal trobar la manera d'assegurar un ritme normal també al Parlament. Preguntada sobre com es faria una sessió de control al Govern i al president si hi ha consellers i el propi cap de l'executiu a Brussel·les, Artadi ha recordat que les "restriccions" les ha imposat Madrid. "És més important dignificar el càrrec dels consellers que buscar que sigui pràctic", ha valorat.



El paper dels consellers



Artadi ha estat taxativa en assegurar que es respectaran "profundament" les voluntats de tots els consellers "legítims", independentment de si tenen causes obertes o no. "Cadascú ha d'estar on li correspongui legítimament", ha opinat, abans de manifestar que "no s'apartarà ningú". En aquesta línia, la dirigent independentista ha exposat que Clara Ponsatí i Lluís Puig, així com Meritxell Serret i Toni Comín, hauran de decidir si volen continuar sent consellers o no.

"Hem parlat i parlem regularment amb Ponsatí i Puig, i saben que no hi ha res que ens faria més il·lusió que seguissin sent consellers", ha constatat. Així, JxCat prioritzarà qualsevol membre del Govern "legítim" per davant d'altres noms.



ERC i Puigdemont



JxCat repeteix que, tant en públic com en privat, ERC manté que Puigdemont també és el seu candidat, a més de ser-ho el de tot el Parlament. "Fins que no expressin que no és així, seguirem treballant en aquest marc", ha anunciat Artadi. Pel que fa un acord d'investidura, la portaveu de JxCat recorda que si fos per la seva formació ara ja hi hauria Govern. Tot i això, accepta que hi hagi "més condicionants" que en una legislatura "normal", per la qual cosa avisa que la presa de decisions després d'haver format l'executiu també serà "més lenta" del que és habitual. "Si tenim la desgràcia que el vicepresident segueix a la presó és evident que temes que s'hagin de consultar tindran una altra velocitat", ha justificat.



Artadi es descarta



Finalment, Artadi ha sentenciat que de moment és la portaveu del grup parlamentari i que està "molt contenta" de la tasca que ha de fer a la cambra. Tot i això, sosté que quan arribi el moment -que encara "no ha arribat"- ja es parlarà de si ella té un paper o no en el nou Govern, si així li ho demana Puigdemont.

Sigui com sigui, ha deixat clar que es descarta totalment per ser la candidata a presidir la Generalitat un cop es restitueixi el president destituït: "No sóc la presidenta alternativa a Puigdemont. Hi ha un globus inflat que no ha sortit de JxCat en cap cas, ni del president ni de mi. S'ha creat l'interès, però no l'alimentem, l'hem desmentit cada vegada", ha conclòs.