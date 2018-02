L'Executiu espanyol renova els concerts d'infantil i secundària per 4 anys més

El Consell de Ministres, en aplicació de l'article 155, va aprovar ahir la renovació dels concerts a les etapes d'infantil i secundària als centres educatius catalans. En concret, s'han renovat els concerts d'un total de 1.956 grups, 987 d'infantil i 969 de secundària, per un període de quatre cursos.

Així, aquesta renovació estarà en vigor fins al curs 2021-2022. Segons va informar el ministeri d'Educació, aquesta decisió es pren un cop han vençut els 4 cursos que estaven vigents fins al moment. Aquesta decisió s'ha pres tot i l'acord a què havien arribat JxCat i ERC amb la CUP de no renovar els concerts als centres educatius que segreguen per sexes.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l'executiu i ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, no va aclarir si entre la renovació d'aquests concerts hi ha escoles que segreguen per sexes.