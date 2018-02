Llarena rebutja afegir al Suprem la causa contra l'exmajor Trapero

El magistrat Pablo Llarena va rebutjar ahir la petició del conseller d'Interior destituït Joaquim Forn d'acumular a la causa del Tribunal Suprem la que instrueix a l'Audiència Nacional la magistrada Carmen Lamela, on està investigat l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

El jutge considera que no concorren raons per estendre el procediment que s'instrueix al Suprem als que van prestar col·laboració a l'hora d'executar el pla estratègic de celebració del referèndum i la declaració d'independència, impulsat pels responsables polítics i socials, com serien els responsables dels Mossos dependents del conseller d'Interior. En la seva petició, Forn argumentava que la necessitat d'acumulació d'ambdós procediments era «catedralícia» i que hi ha una ruptura de la continència de la causa que li genera «indefensió».