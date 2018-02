Un miler de persones reclamen a Manresa que deixin en llibertat els presos polítics

Els crits de «llibertat» es van repetir, ahir al vespre, fins al cansament en la manifestació convocada per l'ANC Bages i Òmnium Bages-Moianès a Manresa per reclamar la llibertat dels presos polítics, que va atraure un miler curt de persones. Ahir va fer quatre mesos de l'empresonament dels Jordis i 106 dies en el cas d'Oriol Junqueras i de Joaquim Forn.

L'acte va coincidir amb la presentació de la performance «Un poble empresonat». Fins dimecres, una presó ocupa un espai de la plaça de Sant Domènec, per on aniran passant persones, anònimes –com Kuno Meyer, un suís que s'hi estarà 62 hores repartides en dos torns– i conegudes. Totes s'hi han apuntat com a gest per solidaritzar-se amb els presos polítics. Els primers a entrar-hi, ahir, van ser el pallasso Jordi Pesarrodona i el músic Santi Arisa, a qui durant l'estona que van estar tancats en les dues cel·les separades que formen aquesta presó, que abans ja ha estat en altres ciutats, se'ls va acostar molta gent coneguda per fer-s'hi fotos o senzillament per saludar-los.



Una sensació gens agradable

El regidor de Sant Joan de Vilator-rada Jordi Pesarrodona, imputat per l'1-O, va fer la lectura del manifest conjunt que es va llegir en tots els municipis que van fer algun acte com el de Manresa. Va explicar a Regió7 que s'havia apuntat a la proposta per «denunciar la injustícia que estan patint els quatre empresonats». Arisa va dir que li ho havien proposat i que per a ell havia estat un «honor» formar part d'aquesta acció. Va comentar que, si hagués signat autògrafs, n'hi haurien demanat més que després d'un concert. Fora bromes, ambdós van confessar que estar allà tancats no era una sensació gens agradable.

L'acte va començar a les 7 de la tarda a la plaça Major amb El cant dels ocells, que cada dia interpreta algú per recordar els presos. Regidors de l'Ajuntament i organitzadors duien una pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics». Abans d'anar cap a Sant Domènec, es va explicar als presents que el motiu de la convocatòria era demanar la llibertat dels empresonats i, alhora, denunciar «la deriva antidemocràtica de l'Estat espa-nyol» contra Catalunya.

Un cop a Sant Domènec, la gent va construir la paraula llibertat dibuixada a terra amb les llanternes del mòbil enceses i alçades; es va fer la lectura del manifest, es van interpretar El cant dels ocells i Els Segadors i es va presentar la iniciativa de la presó, que fins dimecres anirà acompanyada de diversos actes paral·lels. Avui, hi ha xocolatada solidària, es podrà escriure una carta als presos i exiliats i posar-la en una urna de l'1-O i es recolliran signatures pro TV3.