Òmnium i l'ANC insten JxCat i ERC a «aparcar les diferències» i pactar

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va instar els partits independentistes a «aparcar les diferències» i segellar pròximament un acord per formar un govern que permeti deixar enrere l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució.

Així ho va dir en la manifestació organitzada per Òmnium i l'ANC ahir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, que va acollir milers de persones en un nou clam per la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que ja fa 4 mesos que són a Soto del Real. «Estem convençuts que els partits segur que aparcaran les diferències legítimes i actuaran amb responsabilitat i sentit d'Estat per recuperar les institucions», va concloure. Mauri i el president de l'ANC, Agustí Alcoberro, van fer aquesta petició acompanyats a l'escenari per representants, precisament, dels partits negociadors com el president del Parlament, Roger Torrent (ERC), i el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol.

Les entitats van cridar a la unitat després d'una setmana marcada pels desacords entre JxCat i ERC per la investidura de Puigdemont, i els manifestants van secundar aquesta demanda amb càntics com «Unitat, unitat», «Volem un govern» i «Puigdemont, el nostre president». Després de l'acte a Sant Jaume, els manifestants van caminar 4 quilòmetres fins a la Model, on va cloure l'acte l'exlíder de Podem Dante-Fachin.