Els partits catalans s'abraonen sobre els anuncis de canvi

Els canvis anunciats pel Govern central en el sistema educatiu català no s'han salvat de la reacció de cap partit. En el cas dels sobiranistes, s'han abraonat sobre Rajoy i el seu equip de ministres per voler trencar un model que consideren «d'èxit». Tampoc s'hi han mostrat favorables el PSC i Catalunya en Comú. D'altra banda, Cs i PP, com era d'esperar, ja han aplaudit la reforma i pugnen per veure qui la pot fer més grossa a Catalunya.

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va denunciar ahir que les intencions del Govern espanyol eren «un nou atemptat a un dels pilars de la cohesió i la convivència a Catalunya». «Atacar l'escola catalana no té cap sentit, ho lamentem i els advertim que no se'n sortiran», va sentenciar. Pujol, però, va voler desvincular aquesta polèmica de les negociacions sobre la investidura i va negar que serveixi com a element de pressió ni que pugui funcionar si el que busca el Govern espanyol és «entorpir les converses entre els independentistes».

Per la seva banda, el diputat d'ERC Bernat Solé va carregar contra la decisió i la va qualificar com «una prova més que es necessita un Govern efectiu com més aviat millor, perquè el 155 no continuï planant sobre les polítiques que afecten les persones». «És per això que treballem incansablement perquè sigui possible», va afegir. També Oriol Junqueras es va pronunciar des de la presó: «L'escola catalana és un patrimoni que hem construït entre tots i que entre tots hem de preservar».

Contràriament, el líder del PP català, Xavier Garcia Albiol, va demanar als partits i entitats independentistes que acceptin «el dret a decidir dels pares perquè puguin triar la llengua prioritària d'escolarització dels seus fills».