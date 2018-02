El PNB critica el que suposaria un «salt qualitatiu» en l'aplicació de l'article 155

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va considerar que la possibilitat d'establir el castellà com a llengua vehicular a Catalunya suposaria «un salt qualitatiu», en passar d'«emprar el 155 com un simple mecanisme de transició a un plànol de suplantació de decisions que corresponen a les institucions autonòmiques».

En una entrevista concedida a RNE, Esteban es va referir a la possibilitat que el ministeri d'Educació estudiï la possibilitat que els pares puguin triar el castellà com a llengua vehicular amb la qual estudiïn els seus fills en matricular-los als centres escolars de Catalunya mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Per al PNB, aquesta possibilitat suposa «un salt qualitatiu», perquè es passa d'«emprar el 155 com un simple mecanisme de transició, destinat a la mera gestió sense prendre decisions polítiques, a un plànol d'intervenció i suplantació de decisions que corresponen a les institucions autonòmiques».

Al seu parer, no hauria de fer-se servir l'article 155 en aquest sentit, sinó que hauria d'interpretar-se «com a instrument de trànsit i mera gestió».

«Espero que les coses es canalitzin com més aviat millor, i en l'àmbit català se sigui conscient de quina és la situació», va apuntar. Per tot això, creu que s'està davant «un globus sonda» i el Govern espanyol és conscient del que suposaria «anar un pas més enllà i una cosa per a la qual l'Executiu central havia anunciat que «no utilitzaria el 155».