Puigdemont es reuneix amb advocats i exconsellers a la seva nova casa de Waterloo

Carles Puigdemont va citar ahir a una reunió de caràcter «jurídic» a la seva residència de Waterloo (Bèlgica) –llogada fa unes setmanes, segons va revelar la premsa belga– el vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, i els exconsellers que resideixen en aquest país: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig.

La trobada va començar a les 10 del matí i també hi va assistir l'advocat Gonzalo Boye. Costa va abandonar l'immoble poc després de la 1 del migdia i Boye, abans de les 2. També ho va fer Comín, que no va voler fer declaracions. Fonts coneixedores consultades per Europa Press van assegurar que Costa hi havia anat per celebrar una reunió «ordinària» perquè, a part de ser company de llista electoral de Puigdemont, també forma part de l'equip jurídic que l'assessora en el front judicial que té obert. Costa ha cobrat protagonisme aquesta setmana perquè s'ha mostrat contrari a la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de portar la investidura al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, ja que considera que no és el moment adequat per fer-ho.

Quan va sortir de l'habitatge, Boye va explicar que es tractava d'una reunió «rutinària» en la qual es van tractar temes «jurídics» sobre els quals no va voler donar detalls perquè «són temes delicats» entre un advocat i el seu client. Tampoc no va voler contestar si Puigdemont ha fet un pas enrere per permetre la investidura d'un altre candidat. «En absolut sé d'això, perquè era una reunió jurídica», va dir. «No puc parlar d'aquest tema perquè el desconec», va remarcar.

L'advocat també va evitar pronunciar-se sobre el futur de Puigdemont, adduint que «mai» s'havia pronunciat sobre temes polítics i que no donava «recomanacions polítiques a ningú». Finalment, quan se li va preguntar si una ordre de processament de Puigdemont i els exconsellers canviaria l'estratègia de la defensa, Boye va dir que «en absolut».