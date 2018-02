Somescola reivindica que es mantingui «el que diu la LEC i empara l'Estatut»

La portaveu de Somescola, Carme Roca, va reivindicar ahir el model educatiu català i va demanar que «es mantingui el que diu la LEC i empara l'Estatut». Ho va dir en declaracions als mitjans després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Tor-rent, per afrontar la reforma del model educatiu proposada pel PP.

Roca va recordar que el model actual és fruit d'una demanda social de famílies castellanoparlants que fa 30 anys que dóna fruits i que «demostra que és un element molt cohesionador que dóna igualtat d'oportunitats a tots els alumnes». «I el defensarem fins que sigui necessari», va subratllar, i va avançar que no descarten mobilitzacions per reivindicar la immersió lingüística i defensar l'actual sistema.

Per la seva banda, Torrent va fer una crida a formar com més aviat millor un nou executiu català que permeti recuperar l'autogovern i defensar el model educatiu i la immersió lingüística: «Necessitem urgentment un govern per espantar el 155 i defensar els consensos i l'escola». Torrent va recordar que «si avui volen posar en risc l'escola és perquè hi ha un 155 que ho permet».