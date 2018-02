Arrimadas proposa al PSC, als comuns i al PP un ple per formar Govern

La líder de Ciutadans a Catalu-nya, Inés Arrimadas, ha traslladat als màxims representants de PSC, Miquel Iceta, Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, i PP, Xavier García Albiol, la seva intenció de proposar la celebració d'un ple del Parlament que desbloquegi la situació de falta de Govern si el president de la cambra, Roger Torrent, no proposa un altre candidat a la investidura.

Segons el reglament de la cambra catalana, dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats poden proposar la celebració d'un ple específic al Parlament. Amb aquesta prerrogativa, i com que Ciutadans supera la cinquena part dels diputats del Parlament, el partit taronja va registrar dijous a la tarda una sol·licitud de convocatòria d'un ple extraordinari, que anomenen de «desbloqueig», en el cas que Torrent no anunciï abans de dimarts l'inici d'una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris per proposar un candidat a la Generalitat alternatiu a Carles Puigdemont.