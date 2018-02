Barcelona crea espais per atendre persones amb seqüeles dels atacs a la ciutat

Durant l'atemptat de Barcelona, molta gent va viure moments emocionalment molt forts. A vegades, aquestes experiències es normalitzen i amb el temps la gent torna a la normalitat, però en alguna ocasió aquestes emocions segueixen alterant el dia a dia. Per això, fa un parell de mesos que des de l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona es van activar unes taules «psicoeducatives» en què en grups reduïts d'unes deu persones es tracten les emocions viscudes durant el 17 d'agost amb un psicòleg. Una de les terapeutes d'aquests grups, Igneborg Porcar, explica que les persones ateses són gent de la zona zero, és a dir «treballadors de la Rambla, el mercat de la Boqueria i de locals del voltant», però també hi pot haver vianants i persones «moltes hores tancats».