Boya creu que Forn podria ser a la presó per la informació que té sobre el 17-A

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya va apuntar ahir, en un fil a Twitter, la possibilitat que una de les raons per les quals Joaquim Forn estigui empresonat a Estremera sigui «la gestió dels atemptats de l'agost i la informació que té com a conseller d'Interior sobre què va passar realment».

Boya considera que la guerra interna al PP entre Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal pot haver influït en la qüestió, i també l'operació Catalunya. Explica que José Luis Olivera, col·laborador del comissari José Manuel Villarejo a l'operació Catalunya, «va ser el responsable de no haver passat la informació als Mossos», i es pregunta si el reconeixement que l'imam de Ripoll era confident del CNI no respon a una maniobra de Santamaría per desprestigiar els «cospedalistes». Boya, irònicament, considera «curiós» el fet que l'imam estigués controlat per la policia espanyola des de l'11-M i mai no fos imputat.