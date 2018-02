La CUP lamenta com s'estan fent les negociacions per formar Govern entre Junts per Catalunya i Esquerra. «Ens inquieta que es faci política amb advocats xiuxiuejant a les orelles», va apuntar ahir la portaveu del Secretariat Nacional, Núria Gibert. En aquest sentit, es mostren «preocupats» amb el «to i vocabulari que estan adoptant» JxCAT i ERC, «amb més consells d'estratègia jurídica que de política». «Tenen a la mà un canvi de perspectiva amb una política més clara, que no ens passi com ara, que hem hagut de gestionar massa frustracions i opacitats», va carregar Gibert.