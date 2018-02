Desmantellen un cultiu de 900 plantes de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 13 de febrer passat un cultiu de 900 plantes de marihuana de Vilassar de Dalt i en van detenir el presumpte responsable, un home de 32 anys i veí de Barcelona. L'arrestat és acusat d'un delicte contra la salut pública i per defraudar el subministrament elèctric, ja que la nau on hi havia la plantació estava connectada a la xarxa de manera irregular. En total es van decomissar 260 quilos de marihuana, per un valor aproximat en el mercat d'un milió tres-cents mil euros.

La investigació es va iniciar a partir de la informació d'un ciutadà a l'entorn d'una nau del municipi on no constava cap activitat empresarial.