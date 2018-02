Un informe conclou que l'inflable de Caldes on va morir una nena estava mal muntat

Un informe elaborat per la policia espanyola ha conclòs que el castell inflable del restataurant de Caldes de Malavella (Selva) on va morir una nena de sis anys estava mal muntat. Segons ha avançat el diari El Punt Avui, l'escrit també remarca la "mala qualitat" de l'atracció i assenyala com un factor important de l'accident el fet que només estava subjectada per dos ancoratges.

En aquest sentit, l'informe conclou que el fort vent – amb ràfegues de 30 km/h – va generar que el castell hagués de suportar una tensió de 122 quilos, una força massa gran per les dues fixacions que van acabar cedint. El text, elaborat pel grup d'Enginyeria Forense de la policia espanyola, posa l'accent en que si s'hagués fixat al terra en sis punts i no només en dos, s'hauria evitat el succés, ja que s'hauria repartit la tensió. Tot plegat va passar la tarda del 7 de maig del 2017, al restaurant Mas Oller de Caldes.

L'informe també destaca que l'atracció "no complia amb la normativa vigent" ni en l'homologació ni en la instal·lació. "El producte no tenia garanties de seguretat", sosté l'escrit dels agents, que ja s'ha entregat a les parts personades en el procediment judicial que està obert per aquesta causa, i en què s'investiga als amos del restaurant per un delicte d'homicidi imprudent i sis més de lesions per imprudència.

Segons explica el diari, l'informe de la policia espanyola coincideix amb el que van fer els Mossos d'Esquadra al maig i que està en mans del jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que porta el cas. En concret, el text elaborat pels Mossos concloïa que els ancoratges eren "deficients", un fet que sumat a les "grans dimensions" del castell i al fort vent, van provocar que l'atracció "s'aixequés parcialment" primer, i acabés sortint disparada després.

En aquest sentit, la policia catalana també posa èmfasi en la falta de supervisió de l'inflable. Els agents consideren que hauria estat "determinant" a l'hora de detectar els primers balancejos de l'atracció, i hauria permès actuar per evitar la tragèdia.

L'extens informe de la policia espanyola - més de 150 pàgines - permet descartar doncs, algunes de les hipòtesis que s'havien fet en relació al cas. Una de les que s'havien contemplat tenia a veure amb la possibilitat que el motor hagués escalfat l'aire interior del castell, i l'hagués elevat parcialment fins que es van trencar els ancoratges.