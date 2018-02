May descarta un segon referèndum sobre la UE

La primera minista britànica, Theresa May, va descartar ahir per complet la convocatòria d'un segon referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la Unió Europea després de la victòria dels partidaris de la separació en el plebiscit de juny del 2016.

«Ens n'anem de la UE i no hi ha possibilitat d'un segon referèndum o de tornar-hi (al bloc). Crec que que és important», va ressaltar May durant la seva compareixença en la Conferència de Seguretat de Munic.

«El poble britànic és del parer que, si es pren una decisió, els governs no haurien de fer marxa enrere com si s'haguessin equivocat», va afegir en l'entrevista posterior a la seva compareixença i emesa per la cadena de televisió britànica Sky News.

Per la seva part, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va recomanar ahir al Regne Unit que abordi de manera separada amb Brussel·les les negociacions econòmiques, especialment comercials, sobre el Brexit i el futur acord de seguretat quan es concreti la sortida del país del bloc.

«Necessitem una aliança de seguretat entre el Regne Unit i la UE, però no podem barrejar aquesta qüestió amb d'altres relacionades amb el Brexit», va declarar Juncker durant la seva compareixença a la Conferència de Seguretat que se celebra a la ciutat alemanya de Munic.

«No m'agradaria posar a la mateixa cistella les consideracions sobre política de seguretat amb les consideracions de política comercial. Entenc per què a alguns els agradaria fer això, però no volem», va manifestar Juncker.

El president de la CE va respondre així les paraules de la primera minstra britànica, Theresa May, que minuts abans i en el mateix fòrum va demanar a Brussel·les un acord de seguretat complet per a final del 2019, «lliure d'ideologies» que poguessin condicionar el desenvolupament de les negociacions. «L'associació que necessitem crear és un acord que ofereixi al Regne Unit i la Unió Europea una forma de combinar els nostres esforços per aconseguir el màxim d'efecte possible pel que fa als nostres interessos», va dir May, que va advertir la UE de les conseqüències perjudicials d'una objecció als acords.