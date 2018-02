Oxfam renuncia als fons del Govern britànic fins que s'aclareixi l'escàndol

L'ONG Oxfam va pactar ahir amb el Govern del Regne Unit que no optarà a cap finançament públic addicional fins que no garanteixi que compleix tots els estàndards ètics, després que la setmana passada sortís a la llum que personal de l'organització a Haití havia contractat prostitutes després del terratrèmol del 2010.

La ministra de Desenvolupament Internacional, Penny Mordaunt, va plantejar en una reunió amb directius d'Oxfam que l'ONG havia d'aclarir com gestionaria casos similars en el futur, que denunciaria davant les autoritats dels seus respectius països els haguessin pogut cometre algun abús i que cooperaria «plenament» amb les autoritats haitianes per aclarir l'escàndol, fet que passa també per «lliurar totes les proves que tinguin».

Després d'aquestes reclamacions, Oxfam ha acceptat retirar-se de qualsevol sol·licitud de nous fons del Govern del Regne Unit fins que el departament de Desenvolupament Internacional estigui segur que poden complir els màxims estàndards que s'exigeixen als socis.